الزمالك: مصطفى محمد مُصر على الرحيل ونضغط للموافقة على شروطنا

عصام سالم يوضح جديد موقف أوباما وجنش وشيكا وساسي

أوضح عصام سالم؛ رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، موقف ناديه من رحيل مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، خلال يناير المقبل، وموقف التجديد للرباعي يوسف أوباما وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد الرحيم "جنش".

مصطفى يمتلك عرضًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي وصل إلى أربعة ملايين دولار إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء يرفضونه في ظل عدم موافاته للشروط المالية التي وضعوها للموافقة على رحيل اللاعب.

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وقال سالم، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "لا يزال موقف مصطفى معلقًا، هو مصر على الاحتراف بيناير، والزمالك يصر على اختيار التوقيت المناسب، بجانب أن الإدارة تنظر للقيمة المادية، سانت إيتيان قام برفع عرضه إلى 4 ملايين دولار شفهيًا، والنادي يرى أن هذا العرض لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب، على الأقل نطلب الحصول على 6 ملايين دولار، إذا وصلنا هذا المبلغ، سيرحل بيناير، وإذا لم يحدث فسنقنعه بالبقاء بأي طريقة".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة كل الكلام مع سانت إيتيان شفهيًا، نحاول الضغط عليه ونرى أن هذا سيأتي بنتيجة، فقد رفعوا عرضهم إلى 4 ملايين، سنصل إلى 6 ووقتها سيقدمون عرضًا رسميًا".

رئيس المنظومة الإعلامية بالقلعة البيضاء تابع: "الجمهور يضغط على مصطفى محمد أكثر من اللازم، اللاعب يبحث عن مستقبله، وهذا أمر طبيعي في عالم الاحتراف، هناك قناعة بالنادي على ضرورة احترافه، لكنه مسألة توقيت، الهجوم عليه ليس له ما يبرره، وكل طرف له مبررات حول قراره".

بسؤاله عن موقف التجديد لبعض لاعبي الفريق، أوضح: "كان هناك مفاوضات طويلة مع أوباما، هو يبقى واحد من أبناء النادي وقادته والمميزين في مركزه، أؤكد لكم أننا اتفقنا على كافة الخطوط العريضة في التجديد، خلال الأيام المقبلة سيحصل أوباما على ما يستحقه كلاعب من أهم لاعبي الفريق في هذه المرحلة، ربما مقدم العقد يؤخر التوقيع، لكننا في طريقنا للتسوية، أما بخصوص جنش وشيكابالا فهناك رغبة من الطرفين لاستمرار وجودهما، وقريبًا سنغلق هذا الملف بشكل نهائي".

واختتم بتوضيح موقف التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب الوسط: "الأمور مع فرجاني ساسي تسير بشكل جيد، وهناك تصريحات رسمية من طارق حشيش؛ المسؤول المالي بالنادي، يؤكد أن جلب الأموال لسداد مستحقات اللاعب يسير بشكل جيد، البعض يظن أن أمامنا أسبوع فقط للتجديد له، لكن نحن أمامنا أكثر من شهر، لأن الموسم الحالي سينتهي في أغسطس، لذلك معنا شهر يناير بالكامل للتجديد له، وبتأكيدات مسؤولي المالية في النادي خلال فترة وجيزة سنسعد الجمهور بخبر جيد في هذا الملف".