أمير مرتضى: مصطفى محمد لن يرحل وندعم كاسونجو في أزمته

مهاجم الفارس الأبيض يتألق مع المنتخب المصري الأولمبي وتلقى عدة عروض أوروبية مؤخرًا

أكد أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تمسك ناديه ببقاء مصطفى محمد؛ مدافع الفريق، رافضًا أي أحاديث عن رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

مهاجم الفارس الأبيض يعيش حالة كبيرة من التألق خلال الفترة الحالية، خاصة مع منتخب مصر الأولمبي الذي قاده للتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال أمير، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "تألق مصطفى مع المنتخب الأولمبي يسعدنا كثيرًا، فهو أحد أبناء الزمالك، لكن تتردد أحاديث عن رحيله في يناير لتلقيه عروض أوروبية، فهل من الطبيعي أن يكون اللاعب خارج الزمالك لمدة موسمين ثم يعود في بداية الموسم الجاري ونتحدث الآن عن رحيله في يناير؟".

وأضاف: "الزمالك له سياسة خاصة في مسألة ضم لاعب أو الموافقة على رحيل أحد، هذا يتم بعد مناقشة كل الأمور التي تخصنا من الناحية الفنية والمادية، لكن من ناحية مصطفى محمد فهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

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وتحدث أمير مرتضى كذلك عن الكونغولي كاسونجو كابونجو؛ مهاجم الفريق الذي كان معارًا إلى الوداد المغربي، لكن الأخير فسخ عقده بشكل مفاجئ مؤخرًا.

وتابع أمير: "مجلس الإدارة يدعم كاسونجو في أزمته، عقدنا اجتماعًا معه للاطمئنان عليه ومناقشة تطورات شكواه ضد الوداد والتأكيد له على مساندتنا له، لأنه على ذمة الزمالك، وأمر طبيعي أن نقف معه، فهذه سياسة النادي".

واستطرد: "كاسونجو يخوض حاليًا تدريبات خاصة بعيدًا عن فريق الكرة تحت إشراف النادي، من أجل الحفاظ على لياقته حتى يناير المقبل، دعمنا له مستمر لحين حسم مصيره سواء بالانتقال لنادٍ آخر أو الاستمرار في الزمالك، هذا يحدده ميتشو؛ المدير الفني".

يذكر أن المهاجم الكونغولي كان قد انضم للزمالك في صيف عام 2017 قادمًا من الاتحاد السكندري، وخرج للإعارة لمدة ستة أشهر في الوحدة السعودي ثم أعير للوداد في الصيف الماضي، لكنه فسخ تعاقده في سبتمبر الماضي.

ويرتبط كاسونجو بعض مع الزمالك ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.