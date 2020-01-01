بعد رفض عرض فنربخشه .. مصطفى محمد يتلقى عرضًا تركيًا جديدًا

مهاجم الزمالك تحت أنظار الأتراك

لا يزال مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، يتلقى عروضًا من الدوري التركي، رغم تمسك مسؤولي القلعة البيضاء به ببقائه على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

في الميركاتو الصيفي الماضي، أكد اللاعب أنه تلقى عرضًا من فنربخشه التركي، لكن وقتها رفضه مرتضى منصور؛ رئيس النادي السابق، على إثر الخلافات السياسية بين مصر وتركيا.

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ووفقًا لصحيفة "hurriyet" التركية فإن نادي جلطة سراي التركي يرغب في ضم مهاجم الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إذ تم عرض اللاعب عليه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي التركي لديهم قناعة بمصطفى نظرًا لسرعته وفاعليته على المرمى، مشيرة إلى أن الصفقة متوقفة على رأي فاتح تيريم؛ المدير الفني لجلطة سراي، إذ سيتم عرضه عليه خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة التركية أنه حال موافقة فاتح تيريم على المهاجم صاحب الـ23 عامًا فإنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن تتم الصفقة في يناير.

يذكر أن مصطفى محمد شارك الموسم الماضي في 43 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.

وأكدت اللجنة المسيرة لأعمال نادي الزمالك حاليًا برئاسة أحمد بكري أنه تم إقناع اللاعب بالبقاء في الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل، وإن كان هو قد أعلن من قبل أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة.