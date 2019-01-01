وكيل محمد إبراهيم يكذب أمير مرتضى: اتهاماته باطلة

قائد الزمالك يرحل بعد ثمانية أعوام في صفوف فريقه الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سالم محمد سالم؛ وكيل أعمال محمد إبراهيم؛ قائد الزمالك، طلب اللاعب الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض، موضحًا أن مسؤولي القلعة البيضاء هم من منحوه الضوء الأخضر للرحيل.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن أمس الأحد، عرض قائد الفريق للبيع، عقب تلقي الهزيمة أمام الأهلي في القمة 118 بهدف وحيد.

وأكد بعدها أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة، أن إبراهيم يطلب الرحيل ورفض التجديد منذ يناير الماضي. (طالع تصريحاته كاملة)

وقال وكيل اللاعب، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "أنا ممثل محمد إبراهيم وهو مثل ابني، هو يكن كامل الاحترام لكيان الزمالك وجماهيره التي لها فضل عليه، الجمهور المحترم الذي لا يسب لاعبيه باستثناء القلة القليلة التي لا تعد على أصابع اليد الواحدة والمعروفين".

وأضاف: "الاتهامات الموجهة لإبراهيم أنه تفاوض مع مصر للمقاصة قبل مباراة الجونة لا أساس لها من الصحة، رئيس الزمالك يستشهد بوكيل اللاعبين محمد شيحة، وأنا كذلك أطلب شهادته، لأن كل ما حدث مسجل، والزمالك هو من طلب من المقاصة الدخول في مفاوضات مع اللاعب، لكننا رفضنا المفاوضات، وعصام سراج؛ مدير التعاقدات بالمقاصة، يمكن أن يؤكد كلامي، وبشهادته في تصريحات منذ أيام أعلن رفض محمد إبراهيم التفاوض إلا بموافقة الزمالك عقب مواجهة الأهلي".

سالم تابع: "تلقيت اتصالات من أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، يوم الجمعة الماضية، وأخبرني أن الزمالك لا يمانع دخول محمد إبراهيم في مفاوضات مع مصر للمقاصة ومنحنا الضوء الأخضر للحديث مع النادي الفيومي، لذلك اللاعب لم يتفاوض قبل مواجهة الجونة أو الأهلي، لا يجب تحميل اللاعب المسؤولية، على مدار أربع سنوات ماضية يتردد أن محمد إبراهيم يسعى للرحيل، رغم أنه لم يتمرد يومًا على الزمالك ولم يفتعل أي مشكلات".

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واختتم حول مصيره: "نكن تقدير واحترام كبير لأحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للمقاصة، هو مثل أخ لمحمد إبراهيم، وكذلك الاحترام لكافة الأندية التي تتفاوض معنا، خلال الأيام المقبلة ستتضح الرؤية".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا من ناشئي الزمالك، ولم يرحل عنه سوى مرة وحيدة في صيف 2014 للاحتراف بالبرتغال، قبل أن يعود بعدها في يناير 2015.

وغاب إبراهيم عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الموسم المنقضي، حيث شارك في 20 مباراة بالدوري، وصنع أربعة أهداف.