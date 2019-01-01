فرجاني ساسي يتلقى عرضًا إماراتيًا مغريًا وشرط وحيد لبقائه

التونسي لم تُحل أزمته رغم الوعود

يحاول أحد الأندية الإماراتية استغلال أزمة التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، مع القلعة البيضاء، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

عديد التقارير أكدت وجود أزمة بين التونسي ومسؤولي الأبيض، على إثر تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وهي الأزمة التي يعاني منها كافة نجوم الفريق.

طارق حامد؛ لاعب الوسط، وحارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش" كانا قد اشكتى من الأزمة نفسها علنًا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن ساسي يمتلك عرضًا إماراتيًا مغريًا، يهدد مسيرته مع الفارس الأبيض في ظل الأزمة الحالية.

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شوبير قال، خلال برنامجه الإذاعي: "أحد الأندية الإماراتية قدمت عرضًا كبيرًا لفرجاني ساسي، واللاعب يرغب في الرحيل، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك".

وأضاف: "فرجاني له شرط وحيد لرفض العرض ألا وهو حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة خلال الفترة المقبلة، وحاليًا غضب اللاعب زاد بعدما منحه مسؤولو الزمالك وعدًا بسداد مستحقاته من قبل وهو ما لم يحدث".

يذكر أن فرجاني ساسي انضم إلى الزمالك في صيف عام 2018 قادمًا من النصر السعودي، ونجح في أن يصبح معشوق جماهير الأبيض خلال فترة قصيرة.

ومن المفترض أن عقد صاحب الـ27 عامًا مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

لاعب الوسط خاض 33 مباراة بالقميص الأبيض، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع خمسة آخرين.