كهربا يسخر من قرار تحويله للتحقيق بالزمالك

رئيس القلعة البيضاء قرر تحويل اللاعب للتحقيق، لانقطاعه عن التدريبات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق محمود عبد المنعم "كهربا"؛ جناح أيسر الزمالك، بلقطة ساخرة على قرار تحويله للتحقيق من قبل رئيس القلعة البيضاء.

مجلس الأبيض قرر تحويل اللاعب للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات منذ أسبوعين، وسط تقارير تؤكد اتفاقه مع مسؤولي الأهلي لفسخ تعاقده مع الزمالك وارتداء الفانلة الحمراء بعدها.

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ونشر كهربا، عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لمحقق بأحد الأفلام الأجنبية يوجه حديثه لاستجواب أحدهم قائلًا: "هل تنوي قول أي شيء الليلة"، ليعلق اللاعب مكتفيًا: "لا".

رئيس القلعة البيضاء هدد صاحب الـ25 عامًا بالإيقاف حال انتقاله للأهلي، مؤكدًا استمرار عقده مع الزمالك حتى ثلاثة مواسم مقبلة. (طالع تصريحاته)

يذكر أن كهربا كان قد انضم للفارس الأبيض في صيف عام 2015 قادمًا من إنبي، وخلال الأربعة مواسم الماضية تمت إعارته إلى اتحاد جدة السعودي لموسمين.

وشارك صاحب الـ25 عامًا الموسم الحالي في 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع مثلهم.