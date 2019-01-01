رئيس الزمالك: عواد في الزمالك بنسبة 85% وتعاقدنا مع خماسي سوبر

رئيس الزمالك للأهلي: اشرب علي جبر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاتب رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، على المماطلة في انتقال محمد عواد؛ حارس مرمى الفريق، إلى صفوف القلعة البيضاء، في المقابل انتقل عديد اللاعبين من الدراويش إلى الأهلي.

مسؤولو الفارس الأبيض يريدون التعاقد مع عواد بعدما تعرض حارسهم الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة بقطع في وتر أكيلس، ليغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "أنا على تواصل مستمر مع إدارة الإسماعيلي، وعلاقتي جيدة بالجميع هناك، لكني الإسماعيلي ترك محمد بركات وأحمد فتحي ومحمد عبد الله وسيد معوض وعماد النحاس للأهلي، ويُقال أن الزمالك ابن عم الدراويش، لكن عندما نطلب لاعب يطالب عرضنا بالرفض وتقف المدينة على قدم واحدة".

وتابع: "الاختلاف على بعض الأمور المادية، حزين للغاية، لأن الإسماعيلي مصنع رجال الأهلي، وعندما نطلب لاعب واحد يتم الرفض، لكن من ناحيتنا أي لاعب يطلبه الدراويش سنوافق على رحيله، وعواد بنسبة 85 بالمئة في الزمالك".

رئيس الزمالك مهاجمًا كهربا: لا يفرق معي رحليك لكنني أجهز لك مفاجأة لتندم

عن الصفقات الجديدة: "أبرمنا صفقة قوية للغاية سترضي الجماهير، لكننا لن نعلن قبل المباراة الأخيرة في الدوري، حتى الآن حصلنا على توقيع خمسة لاعبين، وجميعهم سوبر منهم اثنين أجانب".

وأضاف عن الراحلين: "سموحة طلب التعاقد مع مصطفى محمد وروقة وتمت الصفقات، أما أحمد رفعت فطلبه الاتحاد السكندري ووافقنا على إعارته، وكذلك إسلام جمال سينتقل إلى الاتحاد بيع نهائي، بينما ستمتد إعارة رزاق سيسيه للنادي نفسه".

و"ليست مفاجأة، نحن قمنا ببيعه بـ45 مليون، وفي الأساس قمت بشرائه بثلاثة ملايين، أي أنني حققت مكسب 42 مليون جنيه، اشرب علي جبر، أنت لم تخطفه مني بل من بيراميدز، وإذا كنت أريد عودته للزمالك، لأحضرته".

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن من قبل أنه أبرم صفقة أطلق عليها "صفقة القرن"، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بها.

ويتبقى للفارس الأبيض ثلاث مباريات بدوري الموسم الجاري، حيث ينافس على اللقب برصيد 68 نقطة، بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، والذي يتبقى له مباراتين.