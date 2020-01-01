الزمالك: مفاوضات مع صالح جمعة؟ لدينا الأفضل ولن نتنازل عن عقوبة الشناوي

أمير مرتضى يتحدث عن توقيع لاعب الأهلي عقود انتقاله للزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عما تردد خلال اليام الماضية عن قيام صالح جمعة؛ لاعب وسط الأهلي المصري، بتوقيع عقود ارتدائه قميص الفارس الأبيض بالصيف المقبل.

صاحب الـ26 عامًا تعرض لعديد العقوبات في القلعة الحمراء، على إثر عدم التزامه خارج الملعب، قبل أن يقرر السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، منحه فرصة أخيرة خلال الفترة الحالية.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كيف يوضع صالح للزمالك؟ هو لاعب في الأهلي، ولا أحب أن يتاجر أحد بالزمالك، نحن لسنا طرفًا بالقصة، وحتى لا تحدث أي مشكلات حتى للاعب، نحن لم ولن نتفاوض مع صالح جمعة ولم يجمعني به أي حديث".

وأضاف: "هناك علاقات طيبة تجمعنا بصالح بحكم أن أخيه الأصغر عبد الله جمعة يلعب بالزمالك، وهناك روح رياضية بيننا، ولم يحدث أن حصلنا على توقيعه أو فاوضنا، فقط أتمنى له التوفيق في أي مكان, وهو إضافة لأي فريق، لكن الزمالك ليس بحاجة لتدعيم في مركز صالح، لدينا أفضل اللاعبين في هذا المركز".

المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء اختتم: "صالح مشكلته مع الأهلي، وإذا كان يمكنني نصيحته، فأنصحه بالتدرب جيدًا بالأهلي وبذل قصارى جهده، فإذا استعاد جاهزيته، فسيكون إضافة كبيرة للأهلي".

بسؤاله عن العقوبة الموقعة على حارس مرمى الأبيض السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي، علق أمير: "اليوم قدمنا تظلم في العقوبة، ونطالب بالفوائد لمدة عامين، نريد حقنا بالفوائد".

لجنة شؤون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قرر تغريم الشناوي ثمانية ملايين جنيهًا لصالح القلعة البيضاء، مع إيقافه لحين تسديد المبلغ، على إثر حصوله على مستحقات مالية قبل رحيله عن الأبيض متجهًا لبيراميدز، إلا أن الحارس تقدم مؤخرًا بتظلم ليتم تجميد القرار لحين البت في التظلم.