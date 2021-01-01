والد زيزو لجمهور الزمالك: لا تطفشوه .. لم يعد يريد الاستمرار بالملاعب

هل وقع لاعب الزمالك للأهلي؟

أعرب والد أحمد سيد "زيزو"؛ لاعب الزمالك، عن استيائه من شن حملات ممنهجة على نجله، نافيًا ما تردد عن توقيعه لعقود ارتداء قميص الأهلي منذ الموسم المقبل.

لاعب الفارس الأبيض مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، بعدما انضم له في يناير 2019، قادمًا من مورينسي البرتغالي.

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وقال والد زيزو، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر": "لا أعلم الهدف من ترديد هذه الأنباء، لا أريد الوصول لمرحلة المهاترات، أسهل أمر في الدنيا الافتراء على الآخرين، أين الدلائل على توقيع زيزو للأهلي؟، عقده مستمر مع الزمالك لمدة موسم ونصف".

وأضاف: "حزين من كم الضغوطات التي وضعت على زيزو، خاصةً من جمهور نادي الزمالك، زيزو ابنهم، إذا هاجموه، من يدافع عنه؟، يهاجمونه دون وجود أي دلائل على ما يتردد، كيف يوقع لنادٍ آخر وعقده ممتد حتى نهاية موسم 2021-2022؟".

والد لاعب الفارس الأبيض تابع: "منذ أن جلب له وكيل اللاعبين نادر شوقي عرضًا خليجيًا، والهجوم على زيزو لا يتوقف، رغم أن الوكيل غير مرتبط بنادٍ، زيزو احترف خمس سنوات بأوروبا، والزمالك أول نادٍ لعب له بعدها، وخاض 145 مباراة في الدوري الأوروبي، والآن يقولون له من أنت؟!، لا أعلم ما السر وراء هذه الجملة، وأقول لجمهور الزمالك حافظوا على لاعبي الفريق، لا تجعلونهم يطفشون منكم بسبب طريقتكم".

وأكمل: "منذ أربعة شهور والضغوطات على زيزو كبيرة، مصطفى يونس قال أنني اتفقت مع مسؤولي الأهلي، هل هو رآني؟، أنا أقول له هذا لم يحدث إطلاقًا، فقط تلقى عرضًا من العين الإماراتي، ورفضت التفاوض احترامًا للزمالك".

وواصل: "زيزو وصل لمرحلة أنه لا يريد لعب كرة قدم مرة أخرى، الجميع يهاجمه ويسبه، ويتهمه بتراجع مستواه، عليهم أن يعلموا أن التراجع وارد ويحدث لأفضل لاعبي العالم كرونالدو وميسي".

واختتم: "زيزو لم يطلب إطلاقًا تعديل عقده، هو ملتزم بالعقد الذي وقع عليه، المسؤولون يريدون التعديل وقتها نتفاوض، لكننا لا نفتح الموضوع أبدًا، هو لم يقصر في أي شيء مع الزمالك".

يذكر أن زيزو خاض 17 مباراة مع الأبيض في الموسم الجاري بمختلف البطولات، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع ثلاثة آخرين.