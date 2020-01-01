بعد امتناعه عن التدريبات - الزمالك يعلن فسخ عقد بوطيب

المغربي استمر في القلعة البيضاء عام واحد فقط

أعلن مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، فسخ عقد المغربي خالد بوطيب؛ مهاجم الفريق، بعدما قام الأخير بالامتناع عن حضور التدريبات.

صاحب الـ32 عامًا مرتبط بعقد مع الفارس الأبيض ممتد حتى عام 2022، بعدما كان قد انضم له في يناير 2019 قادمًا من مالاتيا سبور التركي.

وقال مرتضى، خلال تصريحات صحفية: "لسنا قادرين على التواصل مع بوطيب، هو ممتنع عن التدريبات ولا يحضر للنادي، لذلك قررنا فسخ عقده".

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المهاجم المغربي شارك في 24 مباراة بالقميص الأبيض، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.

ويغيب بوطيب عن المشاركة في المباريات مع الزمالك منذ أكتوبر الماضي، حيث كانت آخر مباراة له أمام جينيراسيون فوت في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

المغربي ثاني الراحلين عن القلعة البيضاء بطريقة فسخ التعاقد، بعدما فسخ التونسي حمدي النقاز عقده من طرف واحد، نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة أكثر من شهرين، ليستغل لوائح الاتحاد الدولي، التي تسمح للاعبين بفسخ عقودهم تلقائيًا في هذه الحالة.

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لمواجهة حرس الحدود غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 11 نقطة عن الصدارة، بينما يأتي الفريق العسكري في المركز العاشر بـ18 نقطة.