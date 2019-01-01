رسميًا - حمدي النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك ويشكوه إلى فيفا

التونسي استفاد من لوائح الاتحاد الدولي ورحل عن الأبيض

أعلن التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك المصري، فجر اليوم الإثنين، فسخ تعاقده مع ناديه من طرف واحد، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إثر مستحقاته المالية المتأخرة.

لوائح الفيفا تسمح للاعبين بفسخ تعاقدهم تلقائيًا مع أنديتهم حال التأخر في سداد مستحقاتهم المالية أكثر من شهرين.

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وكتب النقاز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد، ولذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية، وليس لشهر ولا اثنين".

وأضاف: "أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها، وحظ موفق لأصحابي وإخوتي".

بينما جاء إعلان تقديم شكوى إلى الفيفا من قبل المحامي المختص في النزاعات الرياضية أنيس بن ميم، حيث كتب: "قام اليوم اللاعب حمدي النقاز بفسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، عليه أصبح اللاعب حرًلا في الانتماء إلى أي فريق يريد، كما تم إيداع شكوى إلى الفيفا، للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة النادي".

رسمي:

قام اليوم اللاعب حمدي النڤاز بفسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد. و عليه اصبح اللاعب حرا في الانتماء الى اي فريق يريد .

كما تم ايداع شكوى الى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه . pic.twitter.com/27F93ZTM4k — أنيس بن ميم (@anis_b_mime) December 1, 2019

التونسي كان قد أُذيع منذ عدة أشهر خبر عزمه عدم العودة إلى القاهرة، خلال تواجده في إحدى معسكرات منتخب بلاده، قبل أن يتم حل الأزمة بوعود مسؤولي الأبيض.

النقاز ليس أول لاعبي الفارس الأبيض شكوى من تأخر مستحقاته، فقد فجر الأزمة من قبل أكثر من لاعب كمحمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد وفرجاني ساسي وغيرهم.

ورغم كثرة شكوى لاعبي الأبيض إلا أن مرتضى منصور؛ رئيس النادي، أكد بالأمس في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب" أنه لا يوجد أي لاعب بالفريق له مستحقات متأخرة.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للقلعة البيضاء في يناير عام 2018 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وكان من المفترض أن عقده مستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.

وشارك التونسي بقيمص الأبيض في 47 مباراة، صنع خلالها ثمانية أهداف، وحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية 2019، وكأس مصر عامي 2018 و2019.