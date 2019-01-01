رئيس الزمالك: لن أكمل الدوري بحارس واحد وعلى اتحاد الكرة أن يجد حلًا

الفارس الأبيض أصيب حارسيه جنش وعماد السيد، ولم يبق أمامه سوى عمر صلاح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رئيس نادي الزمالك أن من حق ناديه قيد حارس آخر بعد تعرض اثنين من حراس مرماه للإصابات، مهددًا بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز.

محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس الأبيض، تعرض لإصابة خلال مران منتخب مصر بقطع كلي في وتر أكيلس، ليغيب عن الملاعب لمدة ما بين ستة إلى ثمانية أشهر.

بينما الحارس الآخر عماد السيد فأصيب خلع مفصلي بالقاعدة المشطية الأولى لليد، خلال المشاركة في مواجهة الداخلية بالدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.

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وقال رئيس الزمالك، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "حزين لما حدث لجنش، لأنه لم يبق سوى حارس وحيد الآن في قائمة الزمالك، لإصابة عماد السيد بكسر في اليد، ولم يعد أمامنا سوى عمر صلاح، هذه الأزمة سنحلها، لن أكمل الدوري بحارس واحد".

وأضاف: "على اتحاد الكرة أن يجد لنا حلًا، خاصةً وأنه أصيب في مران المنتخب في الوقت الذي لم يلعب به أساسيًا، يجب أن نقيد حارس آخر خلال الثلاث مباريات المتبقية لنا، هذا حقنا الطبيعي".

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات عقب انتهاء الكان.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة وخاض مبارياته كاملة، أما الأهلي فيحتل الصدارة بـ74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.