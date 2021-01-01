مصطفى محمد: عانيت كثيرًا في الزمالك

"تحملت ما لا يطيقه بشر"

أكد مصطفى محمد؛ المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، أنه عاش فترة صعبة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير من أجل جمهور القلعة البيضاء.

المهاجم المصري انتقل إلى صفوف النادي التركي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من الزمالك، مع وجود بند يتيح لجلطة سراي شرائه نهائيًا.

اقرأ أيضًا | فرجاني ساسي عن تجديد عقده: لا أقبل بالأكاذيب وسأرد في الوقت المناسب

وقال مصطفى، خلال تصريحاته لصحيفة "المصري اليوم": "تحملت ما لا يطيقه بشر في الزمالك حتى وافقوا على احترافي، الفترة الأخيرة لي بالنادي كانت صعبة للغاية، كنت أتحمل من أجل الجماهير، لكنني وصلت إلى طريق مسدود مع المسؤولين شواء في اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبد العزيز أو مع مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور".

وبسؤاله عن رغبة النادي التركي في شرائه نهائيًا، أوضح: "بالفعل يريدون شرائي من الزمالك، تقدموا بعرض رسمي وينتظرون الموافقة".

وعن العروض الأوروبية التي تلقاها خلال الفترة الماضية، علق: "أنا لا أعرف شيئًا عن العروض الإيطالية التي تحدثت عنها الصحافة، كل ما أعرفه أن جلطة سراي تقدم بعرض لشرائي نهائيًا، وأنا أتمنى الاحتراف في أكبر دوريات العالم، لأن طموحي في كرة القدم بلا حدود".

يذكر أن مصطفى شارك في تسع مباريات مع فريق الأحمر والأصفر خلال الفترة الماضية، سجل خلالها ستة أهداف.