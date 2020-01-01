رد رسمي .. هل دونجا هو صفقة الزمالك الكبرى؟

قناة القلعة البيضاء أثارت جدل كبيرة بصفقة الأبيض المحتملة

قطع عمرو بسيوني؛ مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، الشك باليقين بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، عن انتقال لاعب فريقه نبيل عماد "دونجا" إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قناة القلعة البيضاء كانت قد أعلن أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، أبرم صفقة قوية مع نجم كبير بالكرة المصرية، لتخرج التكهنات من عديد المصادر أن الصفقة هي دونجا. (طالع التفاصيل)

وقال بسيوني، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "مثلنا مثل الجميع تفاجأنا بأنباء انتقال دونجا إلى الزمالك، في الوقت الذي لم نتلق به أي عرض رسمي من الأبيض للاعب، بجانب أن دونجا وقع عقد تجديد لبيراميدز منذ خمسة أشهر فقط لمدة خمسة أعوام، فكيف نفكر بعدها في بيعه؟".

المزيد من الفرق

وأضاف: "وسائل الإعلام تكهنت بالخبر، لكن الحقيقة أن الزمالك تواصل معي منذ شهرين لضم لاعب من بيراميدز، وفي الحقيقة لم يكن دونجا أو عبد الله السعيد أو عمر جابر أو عبد الله بكري أو أحمد أيمن منصور".

مدير تعاقدات القلعة الزرقاء اختتم: "بيراميدز متواجد الآن للمنافسة على كل العروض وكل اللاعبين المميزين في مصر هم هدفنا".

يذكر أن مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، كان قد أعلن عن حسم ناديه أربع صفقات كبيرة، من بينها لاعبين اثنين أجانب، دون الكشف عن هوية أي صفقة.