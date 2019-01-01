خاص - الرائد السعودي يكشف لـ"جول" حقيقة مفاوضاته لضم بوطيب

بعد رحيل أحداد - هل يكون بوطيب المغربي الثاني الراحل عن الزمالك؟

عبده الليثي تويتر

كشف ثامر الناصر رئيس المركز الإعلامي وعضو مجلس الإدارة بنادي الرائد السعودي حقيقة رغبتهم في ضم المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن الرائد السعودي يسعى لضم بو طيب لتدعيم هجومه في الموسم الجديد.

وتواصل "جول" مع ثامر الناصر رئيس المركز الإعلامي وعضو مجلس الإدارة بالرائد لكشف حقيقة مفاوضاتهم مع خالد بو طيب وطلب ضمه من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال الناصر في تصريحات خاصة لـ"جول": "سمعنا من وسائل الإعلام صباح اليوم أن هناك اهتمام بضم خالد بو طيب، هذه الأنباء عارية من الصحة تمامًا، ولا نرغب في ضم المهاجم المغربي".

وأضاف: "نتعاون كثيرًا مع الأندية المصرية، ولكن لم نرسل عرضًا للزمالك لضم بو طيب، وليس ضمن دائرة اهتمامتنا نهائيًا في فترة الانتقالات الحالية".

وعن إمكانية أي لاعب في الوقت الحالي من الدوري المصري، قال الناصر: "لا .. ليس هناك أي نية لضم لاعب من الدوري المصري في الوقت الحالي".

ويسعى الزمالك للتخلص من أحد محترفيه بعد ضم بنشرقي واقتراب اوناجم ورحيل كاسونجو سيتحتم على الزمالك التخلص على واحد من الثنائي معروف يوسف أو بو طيب.