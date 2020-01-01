الزمالك: انتظروا أخبار جيدة عن التعاقدات

أشرف قاسم يؤكد أن جميع اللاعبين سيتسلمون مستحقاتهم المتأخرة الليلة

زف أشرف قاسم؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أخبار سارة لجماهير ناديه، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت بشأن صفقات الميركاتو الشتوي المقبل.

القلعة البيضاء يتولى إدارة شؤونها خلال الفترة الحالية لجنة معينة من قبل وزارة الرياضة، يترأسها أحمد البكري، بعدما تم تجميد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، على إثر وجود بعض المخالفات المالية والإدارية.

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وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن مطالبة أكثر من لاعب بالفريق بمستحقاته المالية المتأخرة، وسط تقارير تؤكد أن عدد من الأجانب هددوا بفسخ عقودهم والرحيل، إذا لم تسارع اللجنة يسداد رواتبهم.

قاسم قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "جميع اللاعبين سوف يتسلمون شيكات بمستحقاتهم عقب انتهاء مران الليلة، فهناك حرص شديد على صرفها من أجل تركيز الفريق في مباريات الدوري، إذ نسعى لتوفير مناخ جيد للاعبين وللجهاز الفني".

وأضاف: "أيمن يونس يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود، وإبرام تعاقدات جديدة باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف يكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد حاليًا لمواجهة بيراميدز، بعد غدٍ الخميس، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة، على استاد الكلية الحربية.