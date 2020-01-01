بوطيب على أعتاب الدوري القطري

المهاجم المغربي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أشهر

اقترب المغربي خالد بوطيب؛ مهاجم الزمالك السابق، من العودة للملاعب من جديد، وقطع المرحلة الحرة التي يعيشها حاليًا.

المغربي كان قد فسخ تعاقده مع الزمالك المصري مؤخرًا، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، ليقدم بعدها الطرفان شكوى ضد بعضهما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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ووفقًا لصحيفة "الصحيفة" المغربية فإن مصدر مقرب من اللاعب أكد أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكنه يرجح كفة عرض الدحيل القطري، إذ يوازي تطلعاته المادية والقيمة السوقية له.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن عرض النادي القطري جاء بتدخل من المغرب وليد الركراكي، أحد أعضاء الجهاز الفني للدحيل، بجانب تزكية من مدافع الفريق مهدي بنعطية.

"الصحيفة" أشارت إلى أن المهاجم صاحب الـ33 عامًا كذلك تلقى عرضًا هنديًا وآخر من نادي اتحاد طنجة المغربي، لكن كلاهما لا يرتقي إلى العرض المادي الذي يرتضيه اللاعب، إذ أن راتبه يفوق مليون يورو.

يذكر أن بوطيب كان قد انضم للفارس الأبيض في يناير عام 2019، لكنه رحل بعد عام وحيد، شارك خلاله في 24 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.