فيديو .. النقاز: لا مصالحة مع الزمالك وأرحب باللعب للأهلي

اللاعب التونسي يتحدث عن إمكانية العودة للقلعة البيضاء

أكد التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك السابق، أنه لا توجد أي نية لديه للتصالح مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالعودة لمصر لأي نادٍ آخر.

اللاعب كان قد أعلن ربحه لقضيته ضد الزمالك، مؤكدًا توقيع الفيفا عدة عقوبات على الأخير إلا أن القلعة البيضاء نفت في بيان رسمي وصول أي خطابات بشأن العقوبات إليها. (طالع التفاصيل)

وكان اللاعب التونسي قد تقدم بشكوى ضد ناديه السابق، بعدما قام بفسخ عقده من طرف واحد، بداعي عدم تلقيه مستحقاته المالية لعدة أشهر.

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وقال النقاز، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لا أريد التحدث كثيرًا حول قضية الزمالك، أركز فقط في عملي مع فريقي الليتواني الجديد، وأعتقد أنني لم تكن لدي أي مشكلة مع جمهور الأبيض، فقط مشكلتي كانت مع الإدارة".

وأضاف: "حتى اليوم الذي خرجت به من القلعة البيضاء لم أفتعل أي مشكلة، الجمهور وزملائي يحبونني، لكنني لم أحصل على راتبي لمدة أربعة أشهر، فكان هذا سبب رحيلي".

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بسؤاله عن حقيقة ما يتردد عن مفاوضاته مع الأهلي، أوضح: "بعد نهاية عقدي في الدوري الليتواني الذي ينتهي في الصيف المقبل، سأحدد مصيري، حتى الآن لا توجد أي اتصالات رسمية من الأهلي أو حتى من فرق تونسية كالترجي والنجم الساحلي، لكن هناك أحاديث كثيرة مع أندية أخرى تريد ضمي".

واستطرد: "أي لاعب له الشرف باللعب للأهلي، وإذا تلقيت عرضًا رسميًا فأنا لاعب محترف، وسأرحب بأي عرض كبير من نادٍ كبير".

وعن إمكانية المصالحة مع الزمالك، علق: "لا أريد الحديث، إذا كان هناك مصالحة فكان من الممكن في بداية القضية، لكن مسؤولو النادي أغلقوا باب المصالحات في ذلك الوقت".

وبشأن تواصله مع زملائه بالفارس الأبيض للعودة للفريق، اختتم: "لم أتواصل مع أي مسؤول في الزمالك أو لاعب، لدي أصدقاء كثر كطارق حامد ومحمود علاء، لكنني لم أطلب الرجوع رغم أنني عشت عامين في مصر طيبين، وإذا كانت هناك فرصة للعودة لأي نادٍ سأعود".

حصريًا حمدي النقاز: اشكر المحامي الخاص بيا على الحكم ولا نية عندي الآن للتصالح مع الزمالك ولم اتواصل مع أي شخص داخل النادي للعودة وهذا موقفي من اللعب للأهلي#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/z19mWTI2nS — OnTime Sports (@ONsportEg) April 14, 2020

يذكر أن التونسي خاض 62 مباراة بالقميص الأبيض، محققًا بطولتي كأس مصر ولقب وحيد كونفدرالية إفريقية.