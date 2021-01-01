زيزو ينفجر في وجه مصطفى يونس: العيب على من صدقك

لاعب الزمالك يهاجم نجم الأهلي الأسبق

هاجم أحمد سيد "زيزو"؛ لاعب الزمالك، مصطفى يونس؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، مؤكدًا أن القلعة البيضاء صاحبة الفضل عليه في كل شيء، ونافيًا تداعيه الإصابة.

يونس كان قد أكد أن لاعب الفارس البيض قريب من توقيع عقود ارتدائه قميص الشياطين الحمر بدايةً من الموسم المقبل، وهو ما نفاه زيزو.

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وكتب زيزو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "معرفش ايه المصلحه ، ومش عارف ليه تتكلم في اشاعات في وقت زي دا ، بس العيب مش عليك ، العيب على الناس اللي مصدقاك وماشية وراك".

وأضاف: "من الاخر ؟ نادي الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له ، انا اتربيت علي الاصول وعمري ما عضيت ايد كانت هي صاحبه الفضل عليا ، راسمين سيناريو ميدخلش في دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينوا".

واختتم: "عمري ما قصرت و لا عمري هقصر عمري وما تمارضت عشان غرض معين بل اتحامل علي اصااابات عشان ابقي موجود !، شكرا".

يذكر أن زيزو يرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، وشارك الموسم الجاري في 12 مباراة بالدوري المصري، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع ثلاثة آخرين.