ثالث الصفقات من يوفنتوس - هان كوانج سون في الدحيل رسميًا

بعد بنعطية وماندجوكيتش - مهاجم شاب آخر من اليوفي إلى نادي الذهب

أعلن نادي الدحيل القطري رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع الكوري الشمالي هان كوانج سونج؛ مهاجم يوفنتوس الإيطالي، دون الكشف عن مدة التعاقد إلا أنها صفقة بيع نهائي.

المهاجم صاحب الـ21 عامًا قام بزيارة النادي القطري قبل أيام، وأجرى الفحوصات الطبية بنجاح إلا أنه كان في انتظار اتفاق الناديين على تفاصيل التعاقد، والتي تمت اليوم.

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بدأ كوانج سون مسيرته مع كرة القدم في إحدى مدارس الكرة بكوريا الشمالية، وفي عمر الـ14 خرج متوجهًا لإحدى المدارس بإسبانيا، قبل أن يستقر به الحال في كالياري الإيطالي.

وفي صيف عام 2019، ارتدى المهاجم الشاب قميص اليوفي على سبيل الإعارة من كالياري قبل أن يشتريه الأخير في يناير الجاري.

رسمياً: الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ في صفوف #الدحيل ❤️🇰🇵 https://t.co/pUewTFlzhU — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 8, 2020

وشارك الوافد الجديد للملك مع السيدة العجوز في الموسم الجاري في 20 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع اثنين آخرين.

ويعد كوانج ثالث الصفقات من يوفنتوس إلى الدحيل، حيث سبقه مهدي بنعطية وماريو ماندجوكيتش.

يذكر أن الدحيل يتصدر جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، إذ فاز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يخسر أي لقاء.

ويستعد فريق الذهب حاليًا لمواجهة العربي في 24 من يناير الجاري، على استاد حمد الكبير، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي.