رسميًا | لا تزال الفرصة أمامه .. ميركاتو الدوري الإماراتي يغلق أبوابه وعموري لاعب حر

مهاجم الجزيرة أصبح حرًا رسميًا

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا اليوم الإثنين، فسخ تعاقده مع عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الفريق، بالتراضي بين الفريقين، متوجهًا له بالشكر.

النادي الإماراتي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية لفخر أبو ظبي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

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من جانبه كتب عموري، عبر "تويتر" كذلك: "اتقدم بجزيل الشكر لادارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر ابوظبي خلال الفترة الماضية ، واتمنى للفريق التوفيق محليا وخارجيا، والشكر موصول لجمهور الجزيرة".

وأضاف: "أتمنى لإخواني لاعبي فريق نادي الجزيرة مواصلة النجاح والإبداع ، وأشكرهم على تعاونهم معي خلال مشاركاتي مع الفريق".

اتقدم بجزيل الشكر لادارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر ابوظبي خلال الفترة الماضية ، واتمنى للفريق التوفيق محليا وخارجيا، والشكر موصول لجمهور الجزيرة. — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) February 1, 2021

وبذلك أصبح المهاجم صاحب الـ29 عامًا حرًا، لكن أمامه فرصة للانضمام إلى أي نادٍ، رغة إغلاق الميركاتو الشتوي هناك أبوابه رسميًا، لكن بشرط.

أمام اللاعب فرصة للانضمام إلى أي نادٍ بالدوري الإماراتي، خلال شهر من الآن، كلاعب حر، لكن بشرط وجود مكان شاغر في قائمة فريقه الجديد.

ويأتي فسخ عقده عموري لأسباب فنية، إذ لم يشارك في النصف الأول من الموسم الجاري مع فخر أبو ظبي سوى في مباراتين فقط بواقع 117 دقيقة.

كان المهاجم الإماراتي قد انضم للجزيرة في صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من الهلال السعودي، الذي رحل عنه بعد موسم واحد من الانضمام له، قضاه في العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.