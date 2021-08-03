لاعب الاتحاد يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

طالب الإعلامي الرياضي أحمد عسيري، إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بتجميد فهد المولد؛ صانع ألعاب الفريق، حتى يوافق على تجديد عقده مع النادي، لتجنب سيناريوهات سابقة مر بها النادي ورحل بعدها اللاعبين.

المولد يدخل الفترة الحرة في عقده مع العميد في يناير المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده، وسط تقارير تؤكد أن نادي النصر السعودي يحاول ضمه.

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وكتب عسيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم و غداً مقتنع ان اي لاعب محلي يمكن تعويضه .. لكن المزعج انك تتركهم يذهبون لخصومك بدون مقابل .. بدون استفادة .. بدون اي حفظ لحقوق النادي .. "إدارة دكاكين".

" في الموسم الماضي كان يمكن للإدارة ان تُبقي سعود على الدكة الى اللحظة التي يوقع فيها .. الا تهرب من المشكلة و تجعلها مشكلة اكبر .. نفس الامر يجب ان يتم مع فهد المولد الآن".

وأضاف: "امين بخاري خرج بالمجان .. سعود دخل الفترة الحرة .. فواز خرج بمبلغ رمزي .. وضع طبيعي حينما لا تمتلك استراتيجية للمستقبل .. لا تملك قوة او ذكاء في التفاوض .. لا تعرف كيف تُحجم اي لاعب و متى تفاوضه !".

امين بخاري خرج بالمجان .. سعود دخل الفترة الحرة .. فواز خرج بمبلغ رمزي .. وضع طبيعي حينما لا تمتلك استراتيجية للمستقبل .. لا تملك قوة او ذكاء في التفاوض .. لا تعرف كيف تُحجم اي لاعب و متى تفاوضه ! — احمد عسيري (@ahmadassiri1) August 3, 2021

العميد رحل عن صفوفه في الصيف الجاري حارس المرمى فواز القرني متجهًا إلى نادي الشباب السعودي، وحتى الآن مهدد بخسارة لاعبه الشباب سعود عبد الحميد، الذي لم يجدد عقده، وهناك عدة أندية تحاول إغرائه والحصول على خدماته.