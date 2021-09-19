جناح الاتحاد يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

لا يفوت الإعلام أي فرصة خلال لقاء أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، إلا ويسأله عن موقف فهد المولد؛ جناح أيمن العميد، وموقفه من الرحيل أو البقاء بالفريق.

الفهد الأسمر يدخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، وتترقب الكثير من الأندية موقفه للظفر بخدماته.

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صاحب الـ27 عامًا ووفقًا لعديد التقارير فإن نادي النصر أول الأندية التي ترغب في التعاقد معه، رفقة آخرين.

الحائلي رد من جديد على سؤال: "ما هو مصير المولد"، عقب الفوز بالكلاسيكو أمام النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أنمار، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية": "على عكس كل ما يتردد فهد باقٍ في الاتحاد ومستمر إن شاء الله، ولا هناك أي نية للتفريط به".

المولد شارك في الموسم الجاري في ثلاث مباريات مع النمور، سجل خلالها هدفين، خلال 199 دقيقة.

ومنذ الموسم الماضي، ويعاني اللاعب من تراجع في المستوى، لكن الضغوطات عليه زادت مع ملف تجديد عقده، بجانب إهداره ركلة ترجيحية خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليخسر فريقه اللقب لصالح الرجاء المغربي.

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