7 على رأس الراحلين عن الاتحاد في الصيف الجاري

العميد لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن ولم يستغنى عن أحد

حدد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، ملامح قائمة فريقه بالموسم المقبل، إذ وقف على الأسماء التي يريد رحيلها بالصيف الجاري، للتعاقد مع صفقات جديدة.

العميد اختتم الموسم المحلي هاربًا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ احتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في تسع مباريات، والتعادل في ثماني وخسر 13 آخرين.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن كاريلي وضع سبعة أسماء على قائمة المغادرين بالصيف الجاري، هم: الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، الإيفواري ويلفريد بوني، بالإضافة إلى عمار الدحيم، محمد الثاني، عبد المحسن فلاته وعبد الرحمن الغامدي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الجداوي ستصدر بيانًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن القائمة النهائية للمغادرين، مشيرة إلى أنها تريد تسويق عدد من اللاعبين للأندية المحلية بالإعارة أو البيع النهائي.

يذكر أن العميد حتى الآن لم يتعاقد سوى مع صفقة وحيدة بالميركاتو الصيفي بضم عبد المجيد السواط؛ لاعب التعاون، والذي كان قد حصل على توقيعه في يناير الماضي، على أن ينضم للفريق في الصيف في صفقة انتقال حر.