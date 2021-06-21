"لا تفرطوا في مقدرات النادي"

يرى الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي أن رحيل حارس المرمى فواز القرني عن نادي الاتحاد السعودي بمثابة التفريط في مقدرات النادي، طالبًا بخروجه للإعارة وليس البيع النهائي.

حارس العميد أعلن رسميًا رغبته في الرحيل عن ناديه، بحثًا عن فرصة المشاركة في ظل سيطرة البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى النمور، على عرين النمور خلال الموسم ونصف الماضيين.

وفي تصريحات خاصة لـ"جول"، أكد حسن العتيبي، وكيل القرني، أنه يمتلك حاليًا ثلاثة عروض، تتم دراستها من قبل النادي الجداوي، لاختيار أفضلها. (طالع التفاصيل)

وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يوجد عاقل يفهم كورة يقول ان مصلحة فريق – اي فريق – بيع عقد حارسه الثاني حتى إذا طلب وأصر، الموافقة على طلبه اما أنه تصفية حسابات او تغطية على إدارة طفرانة".

وأضاف: "بالإمكان تنفيذ طلبه بعد احترام عقده بتمديده ثم يذهب إعارة فترة التمديد فقط، كفاية تهريج وتفريط في مقدرات النادي".

لا يوجد عاقل يفهم #كورة يقول ان مصلحة فريق - اي فريق- بيع عقد حارسه الثاني حتى إذا طلب وأصر.

الموافقة على طلبه اما أنه تصفية حسابات او تغطية على #إدارة_طفرانه

بالإمكان تنفيذ طلبه بعد احترام عقده بتمديده ثم يذهب إعارة فترة التمديد فقط.

كفاية تهريج وتفريط في مقدرات النادي#الاتحاد pic.twitter.com/zsIx6JTknV — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) June 21, 2021

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا من أبناء الاتحاد، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2011، ليشارك منذ ذلك الحين في 117 مباراة، استقبل خلالها 169 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 26 مباراة.

بخلاف المباراة، حصد القرني لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين 2013 و2018، بجانب كأس ولي العهد 2017.