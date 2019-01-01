للتخلص منه - الاتحاد يتحمل نصف راتب رودريجيز مع فنربخشه

الكاب فيردي انتقل للدوري التركي على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي على على شروط خاصة لنادي فنربخشه التركي في صفقة الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الفريق، إلى صفوفه.

الكاب فيردي انتقل رسميًا إلى النادي تركي لمدة موسمين، لكن على سبيل الإعارة وليس بيع نهائي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العميد اتفقت مع نظيرتها في فنربخشه على أن يتحمل النادي الجداوي 50 بالمئة من راتب اللاعب خلال الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة أن مجلس الاتحاد اضطر إلى تسويق اللاعب بعدما عجزت عن إيجادد نادي يرغب في دفع قيمة عقده الكبيرة.

"الرياضية" كذلك أشارت إلى أن في عقد الإعارة ميزة للاتحاد، حيث أنه منح النادي التركي أحقية الشراء عقب الموسم الأول بأكثر من قيمة شراء عقده التي تصل إلى 10 مليون يورو.

وجاء رغبة الاتحاد في الاستغناء عن رودريجيز، إثر إصرار الجهاز الفني على أنه لا يناسب خططهم المستقبلية، وفقًا لمصادر الصحيفة.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا انضم لصفوف الاتحاد في يناير 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2021.

ولعب بقميص النمور 11 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد.