رسميًا - الاتحاد يتعاقد مع عبد المحسن فلاتة

العميد يضم رابع صفقاته المحلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع عبد المحسن فلاتة؛ مدافع القادسية، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، حتى صيف عام 2022.

صاحب الـ25 عامًا قام بالتوقيع على عقود ارتداء قميص العميد في حضور إبراهيم بخيت؛ المدير التنفيذي للنادي، ومدير الاحتراف محمد العماري.

وتمنى مجلس إدارة النادي الجداوي للمدافع التوفيق رفقة زملائه، لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

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فلاتة بدأ مشواره في الملاعب بصفوف ناشئي الوحدة، قبل أن يرحل في يناير 2016 منضمًا إلى القادسية.

وخلال الموسم المنقضي، لم يشارك ابن الـ25 عامًا سوى في ست مباريات فقط بالدوري وكأس الأمير.

يذكر أن لاعب القادسية هو رابع صفقات الاتحاد المحلية خلال الصيف الجاري، حيث تعاقد مع عبد الإله المالكي وحمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود.