خاص | الأمور تتطور سريعًا .. الاتحاد وسعود عبد الحميد يصلان لنقطة اتفاق

مجلس أنمار الحائلي يقرر الموافقة على طلبات ظهير أيمن الفريق

تتطور الأمور سريعًا في مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن النادي، خلال الساعات الحالية، بعدما بدأت منذ أكثر من شهر، وشهدت ركودًا في فترات.

اللاعب الشاب – صاحب الـ22 عامًا – دخل الفترة الحرة في عقده مع العميد، إذ ينتهي عقده في يناير المقبل 2022.

ويحاول مجلس النمور برئاسة أنمار الحائلي، الحفاظ على استمرار سعود في الفريق، نظرًا لتطور مستواه بشكل كبير في الموسم الماضي، وحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل، للمحافظة على هيكله الأساسي والعودة للمنافسة على البطولات.

قبل ساعات، نشر "جول" تفاصيل دخول نادي النصر في مفاوضات مع عبد الحميد، وكشفنا عن تفاصيله، إذ أن المقابل المادي من العالمي يتخطى ما عرضه عليه العميد بمليوني ريال تقريبًا. (طالع التفاصيل)

وعلمنا حاليًا من مصادرنا الخاصة أن هناك تطورات قد حدثت في المفاوضات، إذ أن إدارة النادي الجداوي قررت الموافقة على طلبات ظهير أيمن الفريق، في ظل سعي أكثر من نادٍ في الحصول على خدماته.

وأكدت مصادرنا أن وجهات النظر بين وكيل اللاعب فهد باقديم، وإدارة الحائلي، قد اقتربت كثيرًا، ومن المنتظر تجديد عقد سعود خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن سعود تم تصعيده للفريق الأول في النادي الجداوي في عام 2018، لكنه تطور كثيرًا من الناحية الفنية خلال الموسم الماضي تحديدًا، وكون دفاعًا قويًا، جعل الاتحاد أقوى ثاني خط دفاع في الدوري بعد الهلال؛ صاحب اللقب.

وشارك نجم المنتخب السعودي الأولمبي في 28 مباراة الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع أربعة آخرين.