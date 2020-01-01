رسميًا - اتحاد جدة يعلن إعارة سانوجو

اللاعب الإيفواري كان قد تقدم بشكوى ضد العميد أمام الاتحاد الدولي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء، الموافقة رسميًا على إعارة الإيفواري سيكو سانوجو؛ لاعب الفريق، إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام كامل، ينتهي في يناير المقبل.

وأصدر مجلس العميد برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا بشأن هذه الإعارة، جاء فيه: "في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي.

"وعلى ضوء هذا الاتفاق وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من نادي النجم الأحمر الصربي للتعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة لمدة عام من تاريخه، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".

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اللاعب الإيفواري قدم من قبل شكوى رسميًا ضد الاتحاد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لطلب فسخ تعاقده مع العميد، بداعي عدم تقاضيه لراتبه، ليغادر المملكة في سبتمبر الماضي.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم لصفوف النمور في يناير عام 2019 قادمًا من يونج بويز السويسري، وخلال هذه الفترة شارك في 11 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.

يذكر أن نادي النجم الأحمر يضم بين صفوفه كذلك الإسترالي ميلوش ديجينيك؛ لاعب الهلال السعودي المعار.