جروس يمنح زوكانوفيتش فرصة أخيرة والبديل جاهز

المدافع البوسني لم يظهر سوى في ثلاث مباريات بقميص الراقي

قرر السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، إتاحة الفرصة أمام البوسني إيرفين زوكانوفيتش؛ مدافع الفريق، لإثبات نفسه حتى الميركاتو الشتوي المقبل، في الوقت الذي كانت تجهز به إدارة النادي لرحيله في يناير قبل قدوم المدرب السويسري.

المدافع البوسني كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من جنوى الإيطالي، لكنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المفترض أن عقد صاحب الـ32 عامًا مع النادي السعودي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن جروس فضل عدم الاستعجال في الاستغناء عن زوكانوفيتش، والتريث قليلًا قبل تسويقه أو البقاء عليه.

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ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان مصادر بالنادي الجداوي، جاء فيها: "جروس طلب وقتًا لتحديد مصير البوسني، والخيار لبقائه وتكملة مشواره أو تسريحه في يد المدرب السويسري حاليًا".

وأضاف: "الجهاز الإداري طرح على جروس عودة المدافع البرازيلي إدرلان سانتوس في يناير حال رغب في الاستفادة منه إلا أن المدرب فضل متابعته قبل إصدار القرار".

سانتوس تعاقد معه الأهلي في يناير عام 2019 قادمًا من فالنسيا الإسباني، لكن تمت إعارته في الصيف إلى ريو أفي البرتغالي، على أن يعود في نهاية الموسم الجاري.

وخلال ستة أشهر، شارك المدافع البرازيلي في 14 مباراة بقميص الراقي، سجل خلالها هدف وحيد.