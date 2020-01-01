رومارينيو يفجر أزمة جديدة في الاتحاد

الإدارة لم تفٍ بوعدها للمحترف البرازيلي

يسبب البرازيلي رومارينيو؛ محترف نادي الاتحاد السعودي، خلال الفترة الحالية صداعًا في رأس مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، بعدما هدد بالرحيل عن الفريق.

صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم لصفوف العميد في صيف عام 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

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صحيفة "عكاظ" السعودية أوضحت أن رومارينيو ينتظر من إدارة النمور أن تمنحه مستحقاته المالية المتأخرة، مشيرة إلى أن اللاعب سيرحل عن الفريق حال عدم قدرة المجلس على منحه إياها.

وأكدت مصادر الصحيفة كذلك أن البرازيلي عندما غادر المملكة متجهًا إلى بلاده في مايو الماضي، فإنه كان قد اتفق قبلها مع إدارة الحائلي على الحصول على مستحقاته في يونيو الجاري، وهو ما لم يتحقق بعد.

"عكاظ" أيضًا أشارت إلى أن روما لديه عدة عروض محلية وخليجية وبرازيلية، سيفاضل بينهما لحسم مصيره إذا قرر الرحيل.

يذكر أنه قبل توقف النشاط الرياضي في المملكة، على إثر جائحة كورونا، فإن روما شارك في 24 مباراة الموسم الجاري بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

ومن المنتظر أن يعود النشاط الرياضي في السعودية من جديد في أغسطس المقبل إلا أنه موعد مبدئي فقط، أعلنته رابطة دوري المحترفين، لكن لم يتم تأكيده بشكل رسمي بعد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.