اتحاد جدة يرد رسميًا على حقيقة مفاوضاته مع حسام عاشور

هل يكمل عاشور مسيرته بالدوري السعودي؟

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن دخول ناديه في مفاوضات مع حسام عاشور؛ قائد وسط الأهلي المصري.

عاشور تنتهي مسيرته بالقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، إذ أخبرته لجنة التخطيط بالنادي بقرار عدم تجديد عقده بناءً على توصيات فنية من السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، واضعةً أمامه عدة امتيازات مقابل إعلان اعتزاله. (طالع التفاصيل)

وكتب متحدث العميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات وترويجها.

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"ما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا".

وأضاف: "هو ليس من ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم، ومجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها".

العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها.

وما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم.

ومجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) March 28, 2020

يذكر أن عاشور قضى 16 عامًا في صفوف الفريق الأول للشياطين الحمر بعدما تم تصعيده من قطاع الناشئين عام 2004، وهو ابن الـ18 عامًا آنذاك.

ويعد قائد الشياطين الحمر واحد من أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في العالم، حيث في رصيده 34 بطولة محلية وقارية.