الاتحاد يرد رسميًا على طلب بريجوفيتش الرحيل

المهاجم الصربي فاض به الكيل أم أنها شائعات؟

أوضح يحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي لنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة طلب الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

تقارير صحيفة أكدت اليوم الأربعاء، أن الصربي طلب من إدارة النادي الجداوي الموافقة على الاستغناء عنه في يناير المقبل، في ظل عدم منافسة الفريق على أي بطولات وعدم بناء فريق قوي، كما وعدوه. (طالع التفاصيل)

ونفى مدير المركز الإعلامي للعميد هذه التقارير، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق خلال هذه المرحلة، خاصةً في ديربي جدة.

بخش كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا صحة لما تم نشره اليوم عن طلب اللاعب ألكسندر بريجوفيتش بفسخ عقده مع النادي".

وأضاف: "لدينا مباراة هامة غدًا، علينا دعم الفريق واللاعبين كما تعودنا منكم دائمًا، كل الأمنيات للعميد بالتوفيق".

لاصحة لما تم نشره اليوم عن طلب اللاعب الكساندر بريجوفيتش بفسخ عقده مع النادي ،

لدينا مباراة هامة غداً علينا دعم الفريق واللاعبين كما تعودنا منكم دائماً ، كل الأمنيات للعميد بالتوفيق . — يحيى بخش (@eng_uu) October 30, 2019

ويلاقي النمور غدًا الخميس، الأهلي في ديربي جدة، بتمام الساعة الثامنة إلا عشر، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الاتحاد المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يحل الراقي رابعًا بـ14 نقطة.

يذكر أن الصربي كان قد انضم للعميد في يناير 2019 قادمًا من باوك اليوناني، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2023.

وسجل بريجوفيتش الموسم الجاري هدف وحيد، خلال ست مباريات، بينما صنع اثنين آخرين.

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