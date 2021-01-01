بريجوفيتش .. ورطة اتحادية سواء بقى أو رحل!

المهاجم الصربي يسبب أزمة لإدارة الحائلي

كشف الإعلامي عبد الله فلاته عن تورط نادي الاتحاد السعودي في عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه سيسبب أزمة في الفريق سواء رحل أو استمر.

عديد التقارير تتحدث عن رحيل المهاجم الصربي عن العميد بنهاية الموسم الجاري، طالبًا فسخ تعاقده في ظل عدم اعتماد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني، عليه.

كاريلي كان قد أكد في تصريحاته بالأمس، أن بريجوفيتش لم يعد يناسب طريقة لعبه، في إشارة إلى إمكانية الاستغناء عنه. (طالع التفاصيل)

وكتب فلاته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بريجوفتش (ورطة × ورطة)، في حالة فسخ عقده ورطة وحتى لو كان بالتراضي طالما ان مشكلة الكفاءة المالية قائمة سيبقى الاتحاد دون رأس حربة".

وأضاف: "أما استمراره فورطة أخرى .. راتبه الشهري يتجاوز المليون ريال مع مزايا صناعة الهدف 3 آلاف دولار.. وتسجيله 5 آلاف دولار !".

بريجوفتش (ورطة ❌ورطة)

في حالة فسخ عقده ورطة💰 وحتى لو كان بالتراضي طالما ان مشكلة الكفاءة المالية قائمة سيبقى الاتحاد دون رأس حربة .. أما استمراره فورطة أخرى .. راتبه الشهري يتجاوز المليون ريال مع مزايا صناعة الهدف 3 آلاف دولار.. وتسجيله 5 آلاف دولار ! pic.twitter.com/hJr0z8LMVt — عبدالله فلاته (@AbdullaFallatah) April 27, 2021

المهاجم الصربي كان قد انضم للعميد في يناير 2019 قادمًا من باوك اليوناني، ولا يزال عقده ساريًا حتى نهاية موسم 2022-2023.

وبالموسم الجاري، شارك بريجوفيتش في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثمانية أهداف.