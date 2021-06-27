المهاجم الصربي في طريقه للرحيل رغم أن عقده ممتد حتى 2023

يرى علي كميخ؛ المدرب السعودي، أنه على نادي اتحاد جدة أن الإبقاء على الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، وعدم التفريط به، مؤكدًا أن رحيله خسارة كبيرة للعميد وللدوري السعودي بشكل عام.

ما هي قصة بريجوفيتش؟

الصربي يلعب للنادي الجداوي منذ يناير 2019، لكنه تعرض في الموسم الماضي لهجوم شديد من قبل الجماهير، في ظل إهداره عديد الفرص السهلة.

لم تكن جماهير العميد فقط هي من انتقد اللاعب، إنما كذلك المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، الذي قالها علنًا أن بريجوفيتش لم يعد يناسب طريقة لعب الاتحاد. (طالع التفاصيل)

أمام كل هذه الانتقادات والتي دعمها كلام الإعلاميين والنقاد والمحللين، فإن إدارة الاتحاد قررت التخلص من المهاجم الصربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن لا يزال في عقده عامين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2022-23.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن إدارة العميد خاطبت وزارة الرياضة للموافقة على تسوية عقد اللاعب، والذي قد يكلف خزينة النادي ما يقارب 20 مليون ريال.

لماذا رحيل بريجوفيتش خسارة؟

رغم كل هذه الانتقادات إلا أن لكميخ رأي مختلف، إذ يرى أن بريجوفيتش يلعب دورًا مهمًا للغاية في صفوف النمور..

وقال كميخ، خلال تصريحاته لصحيفة "اليوم" السعودية: "بريجوفيتش يمتلك إمكانيات فنية عالية، لديه كل مقومات المهاجم الهداف، وقوي على المستوى البدني وفي الصراعات الهوائية، ربما لم تساعده الظروف في البروز بشكل جيد، خاصةً بالموسم الماضي، بسبب اختلاف طريقة لعب المدرب كاريلي، ورغم ذلك أثبت نفسه في خلق الفرص والمساحات للقادمين من الخلف، وكذلك جهوده في الدفاع والضغط على مدافعي الخصم، فالمتابع الدقيق في الجوانب الفنية يلحظ أهمية ودور اللاعب في الجوانب الهجومية والدفاعية".

وأضاف: "رحل مثل نوعية بريجوفيتش خسارة للاتحاد وللدوري السعودي بشكل عام، بخلاف الخسارة الفنية فالخسارة المالية تزيد من ديون الأندية المتسرعة في قراراتها".

واختتم: "تذكروا مهاجم النصر السابق كنيدي، لم يقدم المردود الفني المطلوب في أول مواسمه مع النصر، وفي الموسم التالي أصبح أبرز لاعب في الدوري ومن أفضل اللاعبين الذين لعبوا هنا، الاتحاديون سيندمون إذا فرطوا ببريجوفيتش، وأنصح الأندية التي تبحث عن مهاجم يثير الرعب في نفوق مدافعي وحراسس مرمى الخصوم بالتعاقد معه".

ماذا قدم بريجوفيتش مع الاتحاد؟

صاحب الـ31 عامًا، شارك في 30 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع هدفين.

وبشكل عام، خاض بريجوفيتش 57 مباراة مع النمور، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع سبعة آخرين.

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