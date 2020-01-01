باجندوح يقترب من العودة للاتحاد ومحاولات لإعادة العبسي

الثنائي سبق له ارتداء قميص العميد

يجري البحث على قدمٍ وساق داخل جدران نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي رفقة الهولندي تين كات؛ المدير الفني، عن صفقات جديدة يترمم بها الفريق مرة أخرى حتى يستعيد مكانته الطبيعية.

العميد حتى الآن تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب وسط، بجانب استعارة محمد الثاني؛ مهاجم الفيصلي السعودي، لمدة ستة أشهر فقط حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصادرها أكدت اقتراب عودة جمال باجندوح؛ لاعب النمور السابق وفارازدين الكرواتي الحالي، من العودة من جديد للنادي الجداوي.

وأوضحت أيضًا الصحيفة أنه تم فتح خط مفاوضات مع طلال العبسي؛ مدافع الفريق السابق والتعاون الحالي، من أجل العودة لارتداء قميص الاتحاد من جديد.

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باجندوح كان ناشئًا في صفوف الاتحاد قبل أن يرحل في يوليو الماضي للاحتراف بالدوري الكرواتي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده.

وشارك لاعب الوسط في خمس مباريات بالموسم الجاري مع فريقه، بواقع 244 دقيقة، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

أما العبسي فدخل بها بهذا الشهر الفترة الحرة، ولم يجدد حتى الآن عقده مع سكري القصيم وإن كان مسؤولو النادي يؤكدوا بقائه وأن التجديد له مسألة وقت ليس أكثر.

صاحب الـ26 عامًا خاض 15 مباراة في الموسم الجاري مع التعاون، وسجل خلالها هدف وحيد.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

ويحتاج لعدد من الصفقات الأجنبية لتدعيم صفوفه في ظل رحل الثنائي التشيلي خيمينيز والأرجنتيني إيميليانو فيتشو والمغربي مروان داكوستا بعدما فسخوا عقودهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية لأكثر من شهرين.