تقرير - كمارا في طريقه إلى جدة للتوقيع للاتحاد

هارون كمارا حلقة صراع ثلاثي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب اتحاد جدة من رفع راية الانتصار في وجه نادي الهلال والأهلي في صفقة هارون كمارا؛ مهاجم القادسية السعودي.

اللاعب الـ21 عامًا تصارع عليه الثلاثي الكبير في السعودية، للظفر بخدماته بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع فريقه ومع منتخب الأخضر الأولمبي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن كمارا يستعد للسفر إلى جدة، تمهيدًا للتوقيع إلى العميد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن الصفقة ستكلف خزينة النمور 20 مليون ريال، بعدما قد بدأت بـ15 مليون.

التقارير كذلك أشارت إلى انسحاب الهلال من المفاوضات، إثر المغالاة المادية لمسؤولي القادسية، رغم أن اللاعب كان يرغب في ارتداء قميص الزعيم. (طالع التفاصيل)

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة مع القادسية، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.