"هيلمان القرني يغطي على الأهم"

طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بضرورة التحرك للتخلص من عدد من اللاعبين قبل بداية الاستعداد للموسم المقبل، مؤكدًا أن استمرارهم مخاطرة كبيرة على المستوى الفني والاقتصادي.

العميد فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، على إثر تراكم الديون عليه، إذ جاء في المرتبة الأولى بين كافة الأندية، وأمامه مهلة فقط حتى 21 من أغسطس المقبل كي يسدد ديونه، كي يتمكن من إبرام صفقات جديدة لموسم 2021-22.

وبخلاف شهادة الكفاءة المالية فإن أمام إدارة العميد عدة تحديات، على رأسها تجديد عقود عدد من اللاعبين كسعود عبد الحميد وفواز القرني وفهد المولد وغيرهم.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " 12 يوم ويبدأ معسكر فريق الإتحاد ومازال أجانب الفريق ( المقالب ) بلا حراك أو خبر عنهم .. الإنشغال بعقد فواز القرني هو هيلمان فارغ لتغطية الأهم .. أساليب التذاكي كثيرة ولكن على الإتحاديين النظر لمستقبل الفريق مع أجانبه ونكباته وعقودهم التي سببت الصداع لمكتسبات الكيان".

وأضاف: "بريجوفيتش ورود ريغيز وهنريكي وكمارا هؤلاء ( أهم وأبرز ) مقالب الفريق وإستمرارهم هو بمثابة مخاطرة مؤكدة فنياً وإقتصادياً لمن يعي ويفهم ويدرك حجم الإبقاء عليهم، للأسف حتى الآن لم يتم أي تحرك حولهم أو بدلاء لهم بسبب ضعف الوضع المالي والإجرائي للنادي وإدارته".

💠12 يوم ويبدأ معسكر فريق الإتحاد ومازال أجانب الفريق ( المقالب ) بلا حراك أو خبر عنهم .. الإنشغال بعقد فواز القرني هو هيلمان فارغ لتغطية الأهم .. أساليب التذاكي كثيرة ولكن على الإتحاديين النظر لمستقبل الفريق مع أجانبه ونكباته وعقودهم التي سببت الصداع لمكتسبات الكيان‼️ — محمد أبوهداية (@mabuhedaih) June 21, 2021

أزمة القرني اشتعلت بعدما أعلن الحارس رسميًا رغبته في الرحيل عن النادي الجداوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحثًا عن فرصة مشاركة بعدما جلس طوال الموسم الماضي احتياطيًا للبرازيلي مارسيلو جروهي.

وأكد حسن العتيبي؛ وكيل القرني، في تصريحات خاصة لـ"جول" أن الحارس بالفعل وصلته ثلاثة عروض، مُرحب بجميعها، لكن إدارة النادي تدرس أفضلها. ( طالع التفاصيل )