السر وراء مغادرة أنيس البدري لجدة متجهًا إلى دبي

محترف الاتحاد يغادر بعد 24 ساعة من وصوله للمملكة

أصبح التونسي أنيس البدري؛ محترف نادي الاتحاد السعودي، حديث الساعة في جدة خلال الساعات الماضية، بعدما غاب عن مران فريقه أمس السبت، على الرغم من حضوره إلى المملكة.

التونسي حضر إلى جدة في 24 من الشهر الجاري، قادمًا من فرنسا، للانتظام في مران فريقه بعد غياب خلال الفترة الماضية للإصابة، لكنه لم يشارك في التدريبات.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن البدي غادر جدة أول أمس الجمعة، متجهًا إلى مدينة دبي الإماراتية، بعد 24 ساعة فقط من حضوره إلى جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي العميد أبلغوا اللاعب فور حضوره إلى جدة بأن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، لا يريد استمراره بالموسم المقبل، مما جعله يسارع بالرحيل.

"الرياضية" أكدت كذلك أن إدارة النادي الجداوي تسعى لتسويق ما تبقى من عقد التونسي أو إعارته لأحد الأندية، إذ يتبقى في عقده موسمين.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم إلى صفوف النمور في يناير 2020قادمًا من الترجي التونسي، ومن المفترض أن ينتهي عقده في صيف عام 2022.

ولم يشارك البدري سوى في 11 مباراة فقط مع الاتحاد في مختلف البطولات، صنع بها هدف وحيد.