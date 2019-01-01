الإعلان يقترب - اتفاق نهائي بين الاتحاد وأول ثنائي جديد له بالميركاتو الشتوي

لاعبا روزاريو والوكرة في العميد بيناير

اقترب نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، من الإعلان عن أول صفقتين له بالميركاتو الشتوي، الذي ينطلق بشكل رسمي بعد غدٍ الأربعاء في الأول من يناير المقبل.

العميد يحتاج لتدعيم صفوفه في عدة مراكز، حيث يواجه ظروف صعبة حاليًا؛ سواء بنتائجه السيئة أو بفسخ تعاقد عدد من لاعبيه من طرف واحد.

الأرجنتيني فيتشو؛ لاعب الوسط، والمدافع المغربي مروان داكوستا، فسخا عقديهما مع الاتحاد، لعدم حصولها على مستحقاتهما المالية لمدة تجاوزت الشهرين، وسبقهما لاعب الوسط التشيلي لويس خيمينيز، نظرًا لتلقيه تهديدات بالقتل من قبل الجماهير، لمستواه غير الجيد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتحاد وصلت إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب وسط روزاريو سنترال الأرجنتيني، لينضم له في يناير المقبل لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيع الرسمي على العقود سيتم بعد اجتياز اللاعب الاختبار الطبي، مشيرًا إلى الصفقة ستكلف خزينة العميد 1.5 مليون دولار.

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"الرياضية" أكدت كذلك أن النادي الجداوي اتفق أيضًا مع البرازيلي برونو أوفيني؛ مدافع النصر السعودي السابق والوكرة القطري الحالي، تبقت فقط التفاصيل التعاقدية من أجل التوقيع الرسمي.

يذكر أن جيل صاحب الـ28 عامًا لعب لعدة أندية أرجنتينية، لكنه م يسبق له الاحتراف خارج بلاده، وشارك الموسم الجاري مع فريقه في 15 مباراة، سجل هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.

أما أوفيني صاحب الـ28 عامًا فلعب من قبل لتوتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي قبل أن ينضم للنصر في صيف عام 2016 وحتى صيف 2019.

وشارك بقميص العالمي في 78 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وتوج معه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019.

لكن أوفيني مع الوكرة لم يشارك الموسم الجاري سوى في أربعة لقاءات فقط، وسجل هدفًا وحيدًا في دوري نجوم قطر.