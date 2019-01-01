اتحاد جدة يتسبب في أزمة لحجازي مع مدرب وست بروم

سلافين بيليتش يتحدث عن أسباب استبعاد المدافع المصري من مواجهة الأمس

يبدو أن المصري أحمد حجازي؛ مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، يرغب في الانتقال للاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين.

شبكة "سكاي سبورت" أكدت أن اللاعب تلقى عرضًا بقيمة 3.4 مليون يورو من نادي اتحاد جدة إلا أن مسؤولي النادي الإنجليزي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، رفضوا العرض. (طالع التفاصيل)

المدافع المصري غاب عن مواجهة فريقه أمس السبت، أمام برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليطرح تساؤلات حول سبب غيابه.

وقال سلافين بيليتش؛ المدير الفني لوست بروم، خلال تصريحات نقلتها عديد الصحف الإنجليزية: "حدث شيء ما خلال التدريبات أول أمس الجمعة، هو ليس بالشيء الكبير ولا أريد أن أناقشه أو أطرحه في وسائل الإعلام".

وأضاف: "هو ربما شيء بسيط، لكنه كافٍ بالنسبة لي لاستبعاده من المباراة".

وأجمعت جميع الصحف التي نقلت التصريحات أن ما حدث له علاقة برفض النادي لعرض اتحاد جدة، دون الكشف عن التفاصيل.

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم إلى وست بروم في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري، قبل أن يقوم النادي الإنجليزي بشرائه نهائيًا في يناير 2018.

وخاض حجازي الموسم الجاري ثلاث مباريات فقط مع فريقه، حيث عانى من الإصابات، ولم يتمكن بعدها من العودة للتشكيل الأساسي.

وبشكل عام، شارك المدافع المصري في 88 مباراة مع وست بروم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.