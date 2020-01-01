النصر يرحب .. ثنائي العالمي يحسمان موقفهما من عرض الاتحاد

الأمر متروك بيد اللاعبين

وضع الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، عينيه على ثنائي النصر السعودي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

العميد يعمل على إبرام أكثر من صفقة خلال الصيف الجاري، في محاولة لانتشاله من دوامة التراجع التي دخلها منذ موسمين، وكانت آخر صفقاته بالأمس بالتعاقد مع لاعب العالمي السابق عمر هوساوي.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتحاد قدمت عرضين رسميين إلى نظيرتها بالنادي العاصمي، لضم عبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت مصادر الصحيفة أن مسؤولي العالمي رحبوا بالعرضين، لكنهم طلبوا إعارة المنصور حتى نهاية الموسم، مع موافقتهم على التنازل عن عقد الجبرين نهائيًا، تاركة للاعب حرية الاتفاق حول مدة التعاقد.

الظهير الأيسر المنصور كان قد انضم للعالمي قادمًا من الفيصلي في صيف عام 2018، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

وخاض صاحب الـ27 عامًا 24 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.

أما لاعب الوسط الجبرين يلعب للنادي العاصمي منذ صيف عام 2014، إذ انضم له وقتها قادمًا من الرائد، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 96 مباراة مع العالمي، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة آخرين.