فواز القرني يجيب .. هل كان قريبًا من الهلال؟ ويختار الأفضل بالدوري

حارس الاتحاد يوجه رسالة لجمهور ناديه

رد فواز القرني؛ حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، بشكل قاطع على الشائعات الكثيرة التي حامت حوله خلال الفترة الماضية، موجهًا رسالة إلى جمهور ناديه بضرورة دعم الفريق.

بعض التقارير الصحفية زعمت اقتراب حارس النمور من ارتداء قميص النصر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن متحدث العالمي نفى وجود أي مفاوضات برسالة صارمة. (طالع التفاصيل)

وقال القرني، خلال تصريحاته لصحيفة "هاتريك" السعودية: "غير صحيح ما تردد عن رحيلي عن الاتحاد، أنا مستمر مع العميد، وعقدي مستمر، ولا يحق لي التفاوض مع أي نادي".

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بسؤاله عن حقيقة ما قيل عن اقترابه من الهلال في يناير الماضي، أوضح: "لا تعليق، أنا الآن في الاتحاد ولاعب اتحادي".

وعن حقيقة خلافاته مع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي الجديد للنادي، علق: "لا، مشكلتي كانت في فترة سابقة مع الثنائي سلطان وإبراهيم البلوي".

وبخصوص أفضل اللاعبين من رأيه، اختار: "في الهجوم عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، بالأرقام، لكن بالنسبة لي رومارينيو هو المفضل لي، وهو أفضل لاعب أجنبي بشكل عام، أما عن المحليين ففهد المولد وسلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله عطيف وعبد الفتاح عسيري".

حارس النمور اختتم موجهًا رسالة لجمهور ناديه: "أتمنى الوقفة الصادقة من محبين النادي سواء جمهور أو إدارات سابقة أو لاعبين سابقين، لنتخطى هذه الأزمة، وأنا متأكد بعزيمة الرجال وتكاتف الجميع سوف نتخطى كل عقبة بإذن الله".

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، إذ فاز في ست مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 11 لقاء آخر.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري للانطلاق من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.