رسميًا .. نهاية علاقة فيلانويفا والدوري السعودي

لاعب الوسط التشيلي قضى أربعة مواسم في المملكة السعودية

تأكد بشكل رسمي رحيل التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب وسط اتحاد جدة السابق والفيحاء السعودي الحالي، عن الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

التشيلي قضى أربعة مواسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأها في العميد بصيف عام 2016، قبل أن يرحل عنه في يناير 2020 متجهًا للفيحاء.

تأثير فيروس كورونا على الميركاتو السعودي .. الحل عند الهلال والنصر؟

المزيد من الفرق

وينتهي عقد فيلانويفا مع الفيحاء بنهاية الموسم الحالي، وقد وافق على تمديد العقد تعويضًا عن فترة التوقف الاضطرارية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن نادي ديبورتيفو بالستينو التشيلي، رسميًا، تعاقده مع صاحب الـ34 عامًا لمدة موسم وحيد قابل للتجديد، يبدأ في سبتمبر المقبل.

فيلانويفا شارك الموسم الجاري مع الاتحاد والفيحاء في 21 مباراة في بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلها.

وبشكل عام، خاض لاعب الوسط التشيلي في 92 مباراة بدوري المحترفين السعودي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 25 آخرين.

وجاء رحيل فيلانويفا عن العميد بعد انتقادات كثيرة تعرض لها من قبل الجماهير، على إثر تراجع مستواه، بعدما كان من نجوم الفريق.