الاتحاد يصارع أندية إماراتية وقطرية على ضم بلعمري

المدافع الجزائري قد يرحل في يناير المقبل

اقترب الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الشباب السعودي، من شد الرحال عن الدوري السعودي، وفقًا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

الجزائري انضم إلى الليوث في صيف عام 2016 قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2021.

ووفقًا لـ"النهار" فإن المشاكل الكثيرة بين اللاعب وإدارة النادي السعودي قد تعجل برحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن عدد من الأندية السعودية على رأسها اتحاد جدة تريد خطف بلعمري، بجانب أن هناك صراع آخر بين عدد من الأندية الإماراتية والقطرية.

بعض التقارير الصحيفة كانت قد أشارت إلى تمر بلعمري على الليوث، في الوقت الذي نفى به أحمد المسعود؛ رئيس المركز الإعلامي للشباب، هذه التقارير. (طالع التفاصيل)

يذكر أن بلعمري شارك في 69 مباراة بقميص النادي السعودي، سجل خلالها هدف وحيد وصنع اثنين آخرين، منها خمس مباريات بالموسم الجاري من أصل تسع خاضها الليث الأبيض.