لاعب الوسط البرازيلي أولى صفقات اتحاد جدة الصيفية

أعلن نادي الشارقة الإماراتي رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل نجمه البرازيلي إيجور كورونادو إلى نادي الاتحاد السعودي بداية من الموسم المقبل 2021-22.

كان النادي الجداوي قد دخل في مفاوضات مطولة مع اللاعب والنادي الإماراتي على مدار الأيام الماضية، لكن في الأخير تمت مهمة مجلس أنمار الحائلي بنجاح.

لماذا تمت الصفقة رغم تمسك الشارقة باللاعب؟

طوال الفترة الماضية، خرجت تقارير للحديث عن إتمام الصفقة، وتقارير أخرى عن فشلها، وتختلف الأسباب بين هذا وذاك، لكن كشف النادي الإماراتي عن سبب موافقته عل الصفقة رغم أنه كان متمسكًا بإيجور.

في إعلان الشارقة عن رحيل لاعبه، يبدو أنه يتبرأ أمام الجماهير من رحيل أحد أهم نجوم الفريق، إذ بدأ الإعلان بالتأكيد على أن رغبة كورونادو هي السبب في الموافقة على عرض العميد.

وكتب النادي الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد، وباتفاق جميع الأطراف عل كافة التفاصيل، رسمياً: شركة الشارقة لكرة القدم توافق على العرض المُقدم من نادي الاتحاد السعودي بشأن شراء عقد اللاعب البرازيلي " إيغور كورونادو "، وتتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

بناءً على رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد

وباتفاق جميع الأطراف على كافة التفاصيل



🚨 | رسمياً: شركة الشارقة لكرة القدم توافق على العرض المُقدم من نادي الاتحاد السعودي بشأن شراء عقد اللاعب البرازيلي " إيغور كورونادو "، وتتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة #نادي_الشارقة pic.twitter.com/DS5HzWl0XO — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 7, 2021

ماذا قدم كورونادو مع الشارقة؟

لاعب الوسط البرازيلي – صاحب الـ28 عامًا – انضم للنادي الإماراتي في صيف عام 2018 قادمًا من باليرمو الإيطالي مقابل ستة ملايين يورو، وكان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية موسم 2022-23.

خلال هذه الفترة، شارك كورونادو في 70 مباراة بقميص الشارقة، وسجل 43 هدفًا، وصنع 31 آخرين.

وقاد البرازيلي فريقه لتحقيق لقب الدوري المحلي بعد غياب سنوات، بجانب لقب السوبر المحلي لأول مرة في تاريخ النادي.

هل سيحصل الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية؟

الاتحاد جاء في مقدمة الأندية الأكثر ديونًا بواقع 140.304.083 مليون ريال، ليفشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الأندية مهلة حتى 21 أغسطس المقبل كي تسدد كافة ديونها، ومن ثم تحصل على شهادة الكفاءة.

ويبدو من إبرام العميد لصفقة كورونادو أنه في طريقه للحصول على الشهادة، إذ ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن إغلاق مجلس الحائلي لأكثر من قضية وتسديد مستحقاتها المالية.

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