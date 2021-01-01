رسميًا .. أنيس البدري يعود للترجي

التونسي فسخ عقده مع اتحاد جدة في أكتوبر الماضي

أعلن نادي الترجي التونسي رسميًا، تعاقده مع أنيس البدري؛ لاعبه السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

ويأتي انضمام البدري لباب سويقة مجانًا، في ظل قيامه بفسخ تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي في أكتوبر الماضي، بعدما كان قد انضم له في يناير 2020، قادمًا من فريق الدم والذهب.

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الجناح الأيمن التونسي فسخ عقده مع العميد لعدم حصوله على مستحقاته المالية، ليقوم بفسخ عقده من طرف واحد، مستغلًا قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تسمح للاعبين بفسخ تعاقداتهم حال تأخر تقاضي رواتب لثلاثة أشهر متتالية.

صاحب الـ30 عامًا شارك بقميص النمور في 11 مباراة فقط في مختلف البطولات، لم يسجل بها أي أهداف، وصنع هدف وحيد.

وكان البدري قد مثل الترجي من قبل لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد رحلة احتراف في الدوريين الفرنسي والبلجيكي، خاض خلالهم 119 مباراة مع باب سويقة، وسجل 37 هدفًا، وصنع 28 آخرين.

وحصد لاعب العميد السابق تسع بطولات مع الفريق التونسي، على رأسها لقبي دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019، بجانب كونه هداف البطولة القارية في 2018.