خاص | الأهلي يوجه أنظاره نحو الاتحاد لعلاج أكبر ثغراته

قد يشهد الصيف صفقة بين قطبي جدة

اتفق الجميع أن النادي الأهلي السعودي بقيادة فلادان ميلويفيتش، يعاني بالموسم الجاري من مشكلة دفاعية كبيرة، تسبب له نزيف النقاط في عديد المباريات السهلة.

إدارة الراقي حاولت خلال الميركاتو الشتوي الماضي التفاوض مع أكثر من مدافع على رأسهم الجزائري جمال بلعمري، والمصري محمود حمدي "الونش" وغيرهما، لكن كافة المحاولات باءت بالفشل.

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وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن الأهلي يستهدف ضم سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن اتحاد جدة، في الموسم المقبل، إذ أوضحت مصادرنا أن إدارة الراقي استفسرت عن موعد الفترة الحرة الذي يتيح لها الدخول في مفاوضات مباشرةً مع اللاعب.

ومن المقرر أن يدخل عبد الحميد في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع العميد في شهر يوليو المقبل.

صاحب الـ21 عامًا كان قد تم تصعيده من فريق الناشئين بالاتحاد في عام 2018، ويقدم الموسم الجاري أداءً مميزًا بجوار زميله المدافع المصري أحمد حجازي، الذي منح قوة كبيرة لدفاعات النمور.

وخاض عبد الحميد الموسم الجاري 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صنع خلالها أربعة أهداف.