في بيان مطول .. أنيس البدري يوضح حقيقة تهربه من ديربي جدة ورغبته في الرحيل

التونسي لاعب الاتحاد يخرج عن صمته

أصدر التونسي أنيس البدري؛ محترف نادي اتحاد جدة السعودي، بيانًا رسميًا، للرد على كافة الأخبار التي ترددت حوله خلال الفترة الأخيرة، واتهامات تهربه من خوض لقاء ديربي جدة أمام الأهلي.

التونسي كان قد انضم لصفوف العميد في يناير 2020، قادمًا من الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

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واتهمته بعض الصحف السعودية بالتهرب من خوض ديربي جدة، وإدعاء الإصابة، في حين أكد المركز الإعلامي للنادي خوضه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية.

وكتب البدري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كما تعلمون، ليس من عادتي أن انتبه إلى ما يقال عني في وسائل الإعلام أو أن أضيع وقتي وطاقتي في التعليق أو قراءة آخر الشائعات، لكنني سأحيد عن هذا هذه المرة، فقد عكرت الكثير من الأخبار، التي لا أساس لها من الصحة، حياتي خلال الفترة الأخيرة. "أنيس البدري يريد الرحيل"، "وكيل البدري يتواصل مع الترجي"، "البدري يشعر بعدم راحة": الإعلام يتخيل يومًا بعد يوم، إلا أنني اليوم أنفي كل هذه الشائعات بشكل نهائي.

أنا لا أريد أبدًا الرحيل عن الاتحاد، أشعر براحة هنا، ووكيلي لم يتواصل أبدًا مع مسؤولي الترجي أو مسؤولي أي نادٍ آخر، كل هذه الأخبار غير صحيحة ولم تحدث نهائيًا.

لم يحالفني الحظ بسبب فترة توقف كورونا وبعض المشكلات الجسدية والوضع الرياضي المعقد بشكل عام في بدء مغامرتي مع الاتحاد، لكن كما تعرفون، لست أنا من ييأس، وبفضل العمل الجاد والجدية ونكران الذات، سأنجح، فمنذ أول نادٍ لعبت له مرورًا بالمنتخب الوطني، لم تكن أبدًا الرحلة سهلة، لكن نجح بعدم الاستسلام.

في كل ثانية، أفكر في الموقف المعقد الذي يمر به نادينا، في كل حصة تدريبية، أقدم أفضل ما لدي وسأستمر في فعل ذلك كي أؤدي بشكل جيد في المباريات.

غبت عن مواجهة الأهلي على إثر إصابة بسيطة، والآن أنا جاهز وتحت أمر المدرب للمشاركة في الست جولات المتبقية، فيمكنكم الاعتماد على مشاركتي لخروج نادينا من موقفه السيئ، سيكون المستقبل أكثر إشراقًا إن شاء الله، فخور كوني من النمور!

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك في ست مباريات فقط مع العميد خلال الفترة الماضية، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.