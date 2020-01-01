في بيان مطول .. أنيس البدري يوضح حقيقة تهربه من ديربي جدة ورغبته في الرحيل
أصدر التونسي أنيس البدري؛ محترف نادي اتحاد جدة السعودي، بيانًا رسميًا، للرد على كافة الأخبار التي ترددت حوله خلال الفترة الأخيرة، واتهامات تهربه من خوض لقاء ديربي جدة أمام الأهلي.
التونسي كان قد انضم لصفوف العميد في يناير 2020، قادمًا من الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.
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واتهمته بعض الصحف السعودية بالتهرب من خوض ديربي جدة، وإدعاء الإصابة، في حين أكد المركز الإعلامي للنادي خوضه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية.
وكتب البدري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كما تعلمون، ليس من عادتي أن انتبه إلى ما يقال عني في وسائل الإعلام أو أن أضيع وقتي وطاقتي في التعليق أو قراءة آخر الشائعات، لكنني سأحيد عن هذا هذه المرة، فقد عكرت الكثير من الأخبار، التي لا أساس لها من الصحة، حياتي خلال الفترة الأخيرة. "أنيس البدري يريد الرحيل"، "وكيل البدري يتواصل مع الترجي"، "البدري يشعر بعدم راحة": الإعلام يتخيل يومًا بعد يوم، إلا أنني اليوم أنفي كل هذه الشائعات بشكل نهائي.
أنا لا أريد أبدًا الرحيل عن الاتحاد، أشعر براحة هنا، ووكيلي لم يتواصل أبدًا مع مسؤولي الترجي أو مسؤولي أي نادٍ آخر، كل هذه الأخبار غير صحيحة ولم تحدث نهائيًا.
لم يحالفني الحظ بسبب فترة توقف كورونا وبعض المشكلات الجسدية والوضع الرياضي المعقد بشكل عام في بدء مغامرتي مع الاتحاد، لكن كما تعرفون، لست أنا من ييأس، وبفضل العمل الجاد والجدية ونكران الذات، سأنجح، فمنذ أول نادٍ لعبت له مرورًا بالمنتخب الوطني، لم تكن أبدًا الرحلة سهلة، لكن نجح بعدم الاستسلام.
في كل ثانية، أفكر في الموقف المعقد الذي يمر به نادينا، في كل حصة تدريبية، أقدم أفضل ما لدي وسأستمر في فعل ذلك كي أؤدي بشكل جيد في المباريات.
غبت عن مواجهة الأهلي على إثر إصابة بسيطة، والآن أنا جاهز وتحت أمر المدرب للمشاركة في الست جولات المتبقية، فيمكنكم الاعتماد على مشاركتي لخروج نادينا من موقفه السيئ، سيكون المستقبل أكثر إشراقًا إن شاء الله، فخور كوني من النمور!
❌ Dear all, As you know, it is not my habit to pay attention to what is said in the media, and to waste my time and energy commenting or reading the latest rumors. However, I will make an exception this time. A lot of totally unfounded writings have polluted my daily life for the past few days. « Anice Badri wants to leave », « Badri's agent contacts Esperance », « Badri feels bad » : the media are imaginative day after day. I am taking my time today to deny these rumors once and for all. I never wanted to leave Ittihad, I feel very good here and my agent never contacted Esperance or any other clubs. This is all wrong and never happened ! The interruption related to Covid 19, a few physical problems and a complicated sporting situation were not my best allies to start my adventure within the Ittihad institution. But as you know, I'm not the type to give up and by dint of hard work, seriousness and selflessness, it will be successful. From my first club to my success in the national team, nothing has been easy but I have always succeeded by not giving up. Every second, I think about the complicated situation our club is going through. At each training session, I give and will continue to give my best to perform well in matches. I missed the game against Al Ahli due to a small injury. I am now ready and at the coach's disposal to play the next 6 finals. The stakes are high. You can count on my total involvement to help our dear club to get out of this bad patch. The future will be brighter inshallah. Proud to be a Tiger ! ❤️🐅 Anice Badri
يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك في ست مباريات فقط مع العميد خلال الفترة الماضية، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.