خاص | تمت .. الأهلي المصري يحصل على توقيع بلايلي

القلعة الحمراء ظفرت بالصفقة بعد صراع

أتم الأهلي المصري تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

عديد الأندية دخلت في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع النادي الجداوي، على رأسها الثلاثي المصري؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز، بخلاف ناديه السابق الترجي التونسي.

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وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن مجلس محمود الخطيب نجح في حسم الصفقة صالحه، بعدما استجاب لشرط النادي السعودي.

وأوضحت مصادرنا أن مسؤولي النادي المصري تقدموا في البداية بعرض لاستعارة اللاعب، عن طريق أحد الوسطاء، لكن في المقابل، مسؤولو الراقي فضلوا بيع اللاعب نهائيًا بناءً على طلب المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، إذ يرى أن بلايلي غير مبالٍ بمسيرته مع الفريق، وهو ما استجاب له مجلس القلعة الحمراء.

يذكر أن الجزائري دخل مؤخرًا في خلافات مع مسؤولي النادي السعودي، بعد توقف فيروس كورونا المستجد، إذ رفض العودة إلى المملكة لاستئناف المباريات مع فريقه، رغم إرسال طائرة خاصة، وتخلف عن أكثر من موعد حدده له ناديه.

بلايلي شارك في 18 مباراة مع أهلي جدة في مختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.